"В течение трансферного периода поступает много предложений. Мы также сделали предложения другим командам. Приходится с этим мириться, пока данный период не закончится. И Керем, и Кен остаются с нами. Если будут какие-то изменения, то клуб, конечно, сделает заявление", - прокомментировал Бурук интернет-изданию NtvSpor.net.
Ранее в СМИ сообщалось, что московский "Спартак" предложил "Галатасараю" 22 миллиона евро за двух футболистов - вингера сборной Турции Керема Артюркоглу и немецкого левого защитника Деррика Кена. По оценке портала Transfermarkt стоимости игроков составляют 15 и 6 миллионов евро соответственно, у обоих контракты до конца июня 2026 года.
По информации турецких СМИ, Керем хочет получать в московском клубе 4,5 миллиона евро после уплаты налогов, а также требует предусмотреть в контракте опцию выкупа для клубов, участвующих в Лиге чемпионов. Красно-белые ведут переговоры, чтобы снизить размер зарплаты и убрать из соглашения пункт о выкупе.
Главный тренер "Галатасарая" Бурук отреагировал на интерес "Спартака" к его игрокам
Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук прокомментировал информацию о предложении "Спартака" купить двух игроков турецкой команды Керема Артюркоглу и Деррика Кена.
Фото: "Чемпионат"