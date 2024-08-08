"На данный момент интересных вариантов продолжения карьеры нет. То, что есть сейчас - Мацею неинтересно. Не появится ничего интересного - будет думать. Ехать хоть бы куда тоже не хочется. Не будет удивительным, если Мацей захочет завершить карьеру", - цитирует Орещука "Чемпионат".
В прошлом сезоне Мацей Рыбус выступал за казанский "Рубин" - защитник провел 8 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Ранее польский защитник выступал за московский "Спартак", "Локомотив", "Лион", "Терек" (нынешний "Ахмат") и варшавскую "Легию". Всего на счету игрока 218 матчей в Российской Премьер-Лиге, 23 забитых мяча и 28 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего свободного агента в 150 тысяч евро.
Агент Рыбуса допустил, что защитник может закончить карьеру в ближайшее время
Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника Мацея Рыбуса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Рубин"