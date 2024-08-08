"Уход Воробьёва — плохо для команды. Он был нашим вице-капитаном, много забивал и отдавал голевые передачи. Заслуженно переехал в Москву. Посмотрите, как хорошо он начал в "Локомотиве" без адаптации. Я никогда в нём не сомневался", - заявил Башич в интервью "Чемпионату".
В новом сезоне российского чемпионата 26-летний нападающий отметился тремя забитыми голами и одним голевым пасом в трёх стартовых поединках российской Премьер-Лиги. На данный момент столичный "Локомотив" идёт на четвёртом месте в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков.
Башич: Воробьёв заслужил шанс в "Локомотиве", но для нас это очень плохо
Игрок "Оренбурга" Иван Башич высказался о трансфере форварда Дмитрия Воробьёва в стан "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"