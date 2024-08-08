"Не могу сказать, что переговоры завершились или были в продвинутой стадии. Но коммуникация была. Это высококлассные футболисты. Джикия - опытный игрок. Любой шаг, который он сейчас сделает, будет для него правильным. Желаю ему удачи. По Артему ситуация такая же: есть переговоры, но нет конкретики", - цитирует Мамедова Legalbet.
В прошлом сезоне Георгий Джикия провел за московский "Спартак" во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Игрок отказался продлевать контракт с клубом и покинул команду на правах свободного агента. Сообщалось, что центральный защитник может перейти в махачкалинское "Динамо".
Форвард Артем Дзюба забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи в 25-ти встречах за московский "Локомотив" в сезоне-2023/2024. Руководство клуба не стало продлевать контракт с нападающим и он покинул "железнодорожников" в статусе свободного агента. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард может перейти в "Шанхай Шэньхуа", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.
В "Химках" рассказали о переговорах с Георгием Джикией и Артемом Дзюбой
Спортивный директор "Химок" Анар Мамедов высказался о возможном подписании Георгия Джикии и Артема Дзюбы.
Фото: РФС