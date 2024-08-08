"Какого уровня клуб способен усилить Глушенков? Условную "Жирону". Я считаю, что он готов играть и в "Барселоне", я говорю это ещё с 2019 года. Но если сейчас "Барселона" не захочет купить такого футболиста, то пусть пока Максим поиграет за "Жирону", - цитирует Ларина "Матч ТВ".
Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" этим летом за 6,5 миллионов евро. В пяти встречах за петербуржцев во всех турнирах нападающий отметился 8-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 11 миллионов евро.
После 3-х сыгранных туров команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своем активе 9 очков. В следующем туре РПЛ сине-бело-голубые примут на своем поле московское "Динамо".
Экс-директор академии "Чертаново" Ларин: Глушенков готов играть в "Барселоне"
Бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"