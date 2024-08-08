"Прекрасно чувствую себя в связи с возвращением. Очень классно сюда вернуться. Мне очень нравится играть здесь. Надеюсь, что мы достигнем хороших результатов", - заявил серб "Матч ТВ".
Так же форвард отметил, что предложение из России было довольно неожиданным и всё решилось очень быстро. До этого Ожегович имел опыт выступлений за тульский "Арсенал" в сезоне 2018/2019. Этим летом сербский нападающий стал игроком нижегородцев, подписав контракт на 2 года.
Напомним, что "Пари НН" в прошедшем сезоне чуть не вылетел из РПЛ, сохранив прописку лишь благодаря победе в стыковых играх над тульским "Арсеналом" (3:2 - общ.). В данный момент команда с берегов Волги идёт на 10-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе только одну победу в трёх турах.
Нападающий "Пари НН" Ожегович рассказал, что думает о России
Новое приобретение "Пари НН" Огнен Ожегович заявил, что очень рад вернуться в Россию.
Фото: ФК "Пари НН"