Бывший главный тренер московских ЦСКА и "Динамо", владикавказской "Алании" и сборной России Валерий Газзаев стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени. Указ о награждении Газзаева государственной наградой подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Валерий Газзаев является единственным в истории российским тренером - обладателем еврокубка, под его руководством в мае 2005 года московский ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Также специалист 4 раза становился чемпионом России (трижды с ЦСКА, один раз с "Аланией"), 4 раза выигрывал Кубок России и 2 раза национальный Суперкубок с ЦСКА. С июля 2002 года по август 2003 года Газзаев возглавлял сборную России.
7 августа 2024 года Валерию Газзаеву исполнилось 70 лет.
Президент России наградил Валерия Газзаева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" экс-главного тренера московского ЦСКА, "Алании" и сборной России Валерия Газзаева.
Фото: "Спорт-Экспресс"