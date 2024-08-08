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Президент России наградил Валерия Газзаева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

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Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" экс-главного тренера московского ЦСКА, "Алании" и сборной России Валерия Газзаева.
Фото: "Спорт-Экспресс"
Бывший главный тренер московских ЦСКА и "Динамо", владикавказской "Алании" и сборной России Валерий Газзаев стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени. Указ о награждении Газзаева государственной наградой подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Валерий Газзаев является единственным в истории российским тренером - обладателем еврокубка, под его руководством в мае 2005 года московский ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Также специалист 4 раза становился чемпионом России (трижды с ЦСКА, один раз с "Аланией"), 4 раза выигрывал Кубок России и 2 раза национальный Суперкубок с ЦСКА. С июля 2002 года по август 2003 года Газзаев возглавлял сборную России.

7 августа 2024 года Валерию Газзаеву исполнилось 70 лет.

Сборная России ЦСКА Владимир Путин Валерий Газзаев
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