- Глушенков нормально начал в "Зените". Посмотрим, как пойдёт дальше. Если продолжит так же, то отлично. Это удачный трансфер, пока оправданный. Но, повторюсь, надо посмотреть дальше. А то прошло только три тура, а мы его в сборную мира включаем. Если сезон на таком же уровне отыграет, значит, всё хорошо, - передаёт слова Зинченко "Чемпионат".
25-летний атакующий полузащитник Максим Глушенков в июне 2024 года перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит". В пяти стартовых матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах Глушенков забил 8 голов и выполнил 1 результативный пас, в том числе в трёх матчах Российской премьер-лиги - 6 забитых мячей и 1 голевую передачу.
Экс-нападающий "Зенита" Зинченко: прошло только три тура, а мы Глушенкова в сборную мира включаем
Экс-форвард "Зенита" Анатолий Зинченко оценил первые игры атакующего полузащитника Максима Глушенкова в составе сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"