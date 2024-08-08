- Неудачный старт "Краснодара" можно было ожидать. Лидеры уезжали на Кубок Америки, а Кордоба не очень хочет оставаться в команде. Пока мы видим другую команду. Мусаев - один из первых кандидатов на увольнение. Со стороны кажется, что он не справляется с раздевалкой и с командой, - передаёт слова Бурлака Metaratings.ru.
"Краснодар" в трёх стартовых турах Российской премьер-лиги нового сезона-2024/2025 не одержал ни одной победы, трижды сыграв вничью - с грозненским "Ахматом" на выезде (1:1), махачкалинским "Динамо" на своём поле (0:0) и воронежским "Факелом" на выезде (0:0). Чёрно-зелёные с 3 очками в 3 матчах занимают в турнирной таблице 12-е место. при этом в Кубке России команда главного тренера Мурада Мусаева начала групповой этап Пути РПЛ с победы, обыграв на своём поле ЦСКА (1:0).
Бурлак: тренер "Краснодара" Мусаев - один из первых кандидатов на увольнение. Не справляется с раздевалкой и с командой
Экс-защитник "Локомотива" Тарас Бурлак прокомментировал неудачный старт "Краснодара" в новом сезоне-2024/2025 РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"