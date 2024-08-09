"Переход Глушенкова - лучший трансфер этого лета. По соотношению цена-качество - точно. Но и по игре Максим пока полностью оправдывает ожидания. Барко? Дороговато он обошелся. Тоже хороший игрок, техничный. Неплохое приобретение, но все-таки за него заплатили очень много, поэтому лучшим переходом назвать не могу", - сказал Мостовой.
Максим Глушенков присоединился к петербургскому "Зениту" в это летнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива". В первых пяти матчах за сине-бело-голубых новобранец зенитовцев забил восемь голов и сделал одну голевую передачу. Аргентинский атакующий полузащитник Эсекьель Барко в первых двух играх за "Спартак" забил один мяч и сделал два ассиста. По информации СМИ, петербургский клуб отдал за Глушенкова 6,3 миллиона евро, красно-белые заплатили "Ривер Плейт" около 15 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: переход Глушенкова - лучший трансфер этого лета. Барко обошелся дороговато
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил трансферы Максима Глушенкова в "Зенит" и Эсекьеля Барко в "Спартак".
Фото: РИА Новости