По информации источника, обе альтернативные кандидатуры из дальнего зарубежья, один из Южной Америки. Красно-белые надеются усилить позицию левого защитника в это трансферное окно.
Немец Деррик Кён выступает за "Галатасарай" с прошлого сезона, а интернет-портал Transfermarkt оценивает защитника в 6 миллионов евро. Накануне, в Турции прошла информация от инсайдеров, что Кён, несмотря на договорённость со "Спартаком", предпочитает остаться в Стамбуле. После 3-х сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 6 очков.
Источник: Metaratings.
Источник: "Спартак" рассматривает ещё двух кандидатов на позицию левого защитника, кроме игрока "Галатасарая" Кёна
Московский "Спартак" может отказаться от трансфера защитника "Галатасарая" Деррика Кена.
Фото: ФК "Спартак"