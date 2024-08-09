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Источник: "Спартак" рассматривает ещё двух кандидатов на позицию левого защитника, кроме игрока "Галатасарая" Кёна

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Московский "Спартак" может отказаться от трансфера защитника "Галатасарая" Деррика Кена.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, обе альтернативные кандидатуры из дальнего зарубежья, один из Южной Америки. Красно-белые надеются усилить позицию левого защитника в это трансферное окно.

Немец Деррик Кён выступает за "Галатасарай" с прошлого сезона, а интернет-портал Transfermarkt оценивает защитника в 6 миллионов евро. Накануне, в Турции прошла информация от инсайдеров, что Кён, несмотря на договорённость со "Спартаком", предпочитает остаться в Стамбуле. После 3-х сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 6 очков.

Источник: Metaratings.

Спартак Галатасарай Российские трансферы
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