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В "Локомотиве" рассказали о состоянии защитника Фассона, который получил травму

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Пресс-служба московского "Локомотива" рассказала о самочувствии бразильского центрального защитника Лукаса Фассона.
Фото: ФК "Локомотив"
"Бразилец получил повреждение в поединке с грозненским "Ахматом". Сейчас игрок планово восстанавливается. О точных сроках его возвращения говорить пока преждевременно", — цитирует пресс-службу "железнодорожников" "СЭ".

Напомним, "Локомотив" в стартовавшем первенстве Российской Премьер-Лиги идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице, имея шесть очков после трёх туров. Москвичи одолели "Акрон" (3:2) и "Ахмат" (5:0), уступив при этом столичному "Динамо" со счётом 1:3.

Локомотив Лукас Фассон
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