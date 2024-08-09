"Жаль, что такой яркий футболист, как Соболев сейчас не играет. Он бы смог заиграть в Европе", — цитирует слова Камоцци издание "РБ Спорт".
Напомним, что руководство красно-белых отстранило форварда от занятий с основным составом "Спартака" из-за конфликта. Всего же Соболев провёл за москвичей 140 матчей, в которых отличился 58 раз и отдал 32 голевые передачи во всех турнирах.
Камоцци: Соболев сможет хорошо проявить себя в Европе
Бывший советник Леонида Федуна в "Спартаке" Франко Камоцци высказался об игровом потенциале форварда Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"