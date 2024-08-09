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Камоцци: Соболев сможет хорошо проявить себя в Европе

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Бывший советник Леонида Федуна в "Спартаке" Франко Камоцци высказался об игровом потенциале форварда Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
"Жаль, что такой яркий футболист, как Соболев сейчас не играет. Он бы смог заиграть в Европе", — цитирует слова Камоцци издание "РБ Спорт".

Напомним, что руководство красно-белых отстранило форварда от занятий с основным составом "Спартака" из-за конфликта. Всего же Соболев провёл за москвичей 140 матчей, в которых отличился 58 раз и отдал 32 голевые передачи во всех турнирах.

Франко Камоцци Спартак Александр Соболев
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