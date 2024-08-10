"Я думаю, что армейцы выдержат эту игру. "Краснодар" сейчас находится в полном беспорядке. Но расслабляться нельзя, опасность все равно присутствует. Только ЦСКА в этом году может составить конкуренцию "Зениту", больше ни один клуб", - цитирует Пономарева Betonmobile.
Сегодня, 10-го августа, "Краснодар" примет на своем поле московский ЦСКА в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. После 3-х сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 3-й строчке турнирной таблице российского чемпионата с 7-ю набранными очками, южане занимают 12-е место с 3-мя очками в своем активе. Напомним, что команда Мурада Мусаева не одержала ни одной победы в Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
Пономарев: только ЦСКА в этом году может составить конкуренцию "Зениту", больше ни один клуб
Фото: "СЭ".