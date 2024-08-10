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Пономарев: только ЦСКА в этом году может составить конкуренцию "Зениту", больше ни один клуб

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Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче "Краснодар" - ЦСКА.
Фото: "СЭ".
"Я думаю, что армейцы выдержат эту игру. "Краснодар" сейчас находится в полном беспорядке. Но расслабляться нельзя, опасность все равно присутствует. Только ЦСКА в этом году может составить конкуренцию "Зениту", больше ни один клуб", - цитирует Пономарева Betonmobile.

Сегодня, 10-го августа, "Краснодар" примет на своем поле московский ЦСКА в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. После 3-х сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 3-й строчке турнирной таблице российского чемпионата с 7-ю набранными очками, южане занимают 12-е место с 3-мя очками в своем активе. Напомним, что команда Мурада Мусаева не одержала ни одной победы в Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

Владимир Пономарев ЦСКА Краснодар
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