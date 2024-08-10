"Локомотив" хорошо реализует свои моменты. Ребята действительно стараются, и их труд на тренировках приносит плоды", - цитирует слова Сулейманова "Евро-Футбол.ру".
Напомним, что на старте сезона-2024/25 "Локомотив" одержал 3 победы в 4 матчах. "Железнодорожники" в очных встречах обыграли "Акрон", "Ахмат" и махачкалинское "Динамо". Единственное поражение красно-зелёные потерпели в матче против московского "Динамо".
На данный момент "Локомотив" занимает 4 место в турнирной таблице с 9 набранными очками.
Тимур Сулейманов - о победе "Локомотива": труд на тренировках приносит свои плоды
Нападающий "Локомотива" Тимур Сулейманов высказался по поводу начала сезона для "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"