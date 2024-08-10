Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
ДинамоЗавершен
Оренбург
2 - 2 2 2
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
Алания
0 - 1 0 1
ЕнисейЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
ЧерноморецЗавершен

Суперкубок Англии

Манчестер Сити
1 - 1 (П 7 - 6) 1 176
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Тимур Сулейманов - о победе "Локомотива": труд на тренировках приносит свои плоды

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Локомотива" Тимур Сулейманов высказался по поводу начала сезона для "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" хорошо реализует свои моменты. Ребята действительно стараются, и их труд на тренировках приносит плоды", - цитирует слова Сулейманова "Евро-Футбол.ру".

Напомним, что на старте сезона-2024/25 "Локомотив" одержал 3 победы в 4 матчах. "Железнодорожники" в очных встречах обыграли "Акрон", "Ахмат" и махачкалинское "Динамо". Единственное поражение красно-зелёные потерпели в матче против московского "Динамо".

На данный момент "Локомотив" занимает 4 место в турнирной таблице с 9 набранными очками.

Тимур Сулейманов Локомотив Динамо Мх Чемпионат России ПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится