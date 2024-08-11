"Я не назначаю пенальтиста, всегда говорю трех-четырех игроков. Дальше по ситуации — кто чувствует себя лучше, тот и бьет. Это не детский сад, а клуб РПЛ. Здесь человек должен брать ответственность на себя сам", - рассказал Личка на послематчевой пресс-конференции клуба.
Напомним, что Нгамалё в концовке матча не реализовал пенальти, с которого мог бы сравнять счет. Егор удар с 11-метровой отметки парировал Евгений Латышонок. Московское "Динамо" уступило в рамках 4-го тура со счетом 0:1 и осталось на 2 месте в турнирной таблице чемпионата России. Петербургский "Зенит" с 12 очками в 4 матчах является единоличным лидером Российской Премьер-Лиги.
Личка - о решении Нгамалё пробить пенальти: это не детский сад, а клуб РПЛ
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался по поводу незабитого пенальти в матче против петербургского "Зенита" (0:1).
Фото: ТАСС