Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
17:30
ФакелНе начат
Спартак
20:00
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тюмень
15:00
РоторНе начат
Арсенал Тула
19:00
НефтехимикНе начат
Чайка
19:00
РодинаНе начат

Отец нападающего "Рубина" Даку назвал клубы Серии А, которые интересуются игроком

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Фехми Даку, отец нападающего казанского "Рубина" Мирлинда Даку, рассказал об итальянских клубах, которые интересуются его сыном.
Фото: ФК "Рубин"
"К Мирлинду есть интерес от "Дженоа" и "Кальяри", но пока ничего конкретного нет. "Рубин" не решил: отпускать игрока или нет. Это должно быть совместное решение двух сторон", - цитирует Даку Sport24.

В прошлом сезоне Мирлинд Даку провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 33 матча и отметился десятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока сборной Албании в 3 миллиона евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года. Напомним, что нападающий выступал за сборную Албании на чемпионате Европы 2024 года.

Мирлинд Даку Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится