"К Мирлинду есть интерес от "Дженоа" и "Кальяри", но пока ничего конкретного нет. "Рубин" не решил: отпускать игрока или нет. Это должно быть совместное решение двух сторон", - цитирует Даку Sport24.
В прошлом сезоне Мирлинд Даку провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 33 матча и отметился десятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока сборной Албании в 3 миллиона евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года. Напомним, что нападающий выступал за сборную Албании на чемпионате Европы 2024 года.
Отец нападающего "Рубина" Даку назвал клубы Серии А, которые интересуются игроком
Фехми Даку, отец нападающего казанского "Рубина" Мирлинда Даку, рассказал об итальянских клубах, которые интересуются его сыном.
Фото: ФК "Рубин"