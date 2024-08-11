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Агент полузащитника "Крыльев Советов" Рахмановича высказался о будущем своего клиента

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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы полузащитника "Крыльев Советов" Амара Рахмановича, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Ситуация такова, что пока Амар остается в «Крыльях». Но посмотрим, что произойдет до конца трансферного окна", - цитирует агента "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник самарских "Крыльев Советов" Амар Рахманович может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Сообщалось, что игрок согласовал условия личного контракта.

В прошлом сезоне Рахманович провел за самарский клуб во всех турнирах 29 матчей и отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.

Крылья Советов Амара Рахмановича
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