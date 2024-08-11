"Этим летом больше никого уже покупать не нужно. В обойме сейчас, наверное, около двадцати пяти футболистов примерно одинакового уровня, которые претендуют на место в основе, это слишком много. И в таком случае кто?то из них всегда будет без игровой практики, а это для спортсмена крайне печальная ситуация", - цитирует Гладилина "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно московский "Спартак" приобрел полузащитника Эсекьеля Барко из аргентинского "Ривер Плейта" за 14 миллионов евро, вингера Маркиньоса из "Спортинга" за 5 миллионов евро, а также полузащитника Игоря Дмитриева из "Урала" и форварда Виллиана Жозе из "Реал Бетиса".
После 3-х сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 6 очков. Сегодня, 11-го августа, команда Деяна Станковича примет на своем поле грозненский "Ахмат" в рамках 4-го тура чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Гладилин: "Спартаку" этим летом больше никого уже покупать не нужно
Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин высказался о трансферной политике красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"