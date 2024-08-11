"Антон Миранчук усилит любой клуб РПЛ. Таких игроков у нас единицы. Странно, что он до сих пор находится без клуба", - цитирует Семина "РБ Спорт".
В прошлом сезоне Антон Миранчук провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 38 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами. Полузащитник покинул клуб по окончании сезона на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро.
Семин: Антон Миранчук усилит любой клуб РПЛ
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об Антоне Миранчуке.
Фото: ФК "Локомотив"