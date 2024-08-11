"В футболе ты всегда находишься под давлением, но у меня контракт с клубом до конца этого сезона. Я сейчас работаю и не знаю, что случится в ближайшие несколько недель", - цитирует Илича Sport24.
Напомним, что сербский специалист Саша Илич возглавил "Пари НН" в мае этого года, сменив на посту Сергея Юрана. По итогам прошлого сезона нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата и сохранили место в РПЛ благодаря победе в стыковых матчах над тульским "Арсеналом" (3:2 - общ.).
После 4-х сыгранных туров команда Саши Илича занимает 6-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 6-ю очками в своем активе.
Илич - о возможном уходе из "Пари НН": в футболе ты всегда находишься под давлением, но у меня контракт с клубом
Главный тренер "Пари НН" Саша Илич высказался о возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Пари НН"