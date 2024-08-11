"Очень опасный момент с участием Сперцяна и Роши. Эдуард мог нанести очень серьёзную травму. Не знаю, почему на VAR не посмотрели этот эпизод, потому что травма у Роши приличная и за это не было показано никакой карточки. Поэтому опять возникают вопросы к судейству. (...) Этот момент мог повлиять на исход всего матча", - сказал Булыкин.
В прошлую субботу "Краснодар" на своем поле одержал первую в этом сезоне победу, обыграв московский ЦСКА со счетом 2:1. В первом тайме полузащитник "быков" попал шипами по поге центрального защитника армейцев Виллиана Роши. Игрок покинул стадион на костылях, в соцсетях появилась фотография последствий столкновения - футболисту пришлось наложить швы. Руководство армейского клуба намерено обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза.
Источник: "Чемпионат"
Булыкин - о фоле Сперцяна в матче "Краснодар" - ЦСКА: не знаю, почему на VAR не посмотрели этот эпизод
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал фола Эдуарда Сперцяна на защитнике Виллиане Роше в матче 4-го тура РПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"