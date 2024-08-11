"Нельзя столько не видеть. Вот это меня расстраивает, потому что ключевой отрезок матча, каждая ошибка может игру перевернуть, поэтому я был очень недоволен этими эпизодами, но хорошо, что выиграли", - сказал Мусаев.
Встреча "Краснодара" и московского ЦСКА проходила 10 августа и завершилась победой "быков" со счетом 2:1. В составе хозяев отличились нападающий Жоао Батчи и защитник Тормена, который забил победный мяч уже в компенсированное ко второму тайме время. За гостей единственный гол забил центральный защитник Игорь Дивеев.
В первой половине игры произошел эпизод с фолом Эдуарда Сперцяна на защитнике Виллиане Роше. Главный арбитр Владимир Москалев не показал карточку. Пострадавший игрок покинул стадион на костылях, позже в соцсетях появилась фотография последствий столкновения - футболисту пришлось наложить швы.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Краснодара" Мусаев раскритиковал судейство в игре с ЦСКА: нельзя столько не видеть
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал судейство в матче 4-го тура РПЛ против московского ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"