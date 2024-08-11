Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
Спартак
20:00
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тюмень
0 - 1 0 1
РоторЗавершен
Арсенал Тула
19:00
НефтехимикНе начат
Чайка
19:00
РодинаНе начат

Пономарев: Тюкавин немного расслабился после успеха в прошлом сезоне. Ещё 2-3 матча без голов и может "задергаться"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Тюкавин немного расслабился после успеха в прошлом сезоне. От нападающего нужны в первую очередь голы. Конечно, 4 матча — не повод бить тревогу. Но если он еще 2-3 матча проведет без голов, то может "задергаться", - сказал Пономарев.

Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги Тюкавин вошел в тройку лучших бомбардиров лиги, забив 15 мячей. Молодого динамовца признали лучшим футболистом РПЛ по итогу сезона-2023/24. Помимо 15 голов Константин отдал партнерам по команде девять голевых передач. В текущем розыгрыше РПЛ 22-летний Тюкавин забил пока один гол и сделал один ассист.

Источник: "РБ Спорт"

Владимир Пономарев Константин Тюкавин Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится