"Тюкавин немного расслабился после успеха в прошлом сезоне. От нападающего нужны в первую очередь голы. Конечно, 4 матча — не повод бить тревогу. Но если он еще 2-3 матча проведет без голов, то может "задергаться", - сказал Пономарев.
Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги Тюкавин вошел в тройку лучших бомбардиров лиги, забив 15 мячей. Молодого динамовца признали лучшим футболистом РПЛ по итогу сезона-2023/24. Помимо 15 голов Константин отдал партнерам по команде девять голевых передач. В текущем розыгрыше РПЛ 22-летний Тюкавин забил пока один гол и сделал один ассист.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: Тюкавин немного расслабился после успеха в прошлом сезоне. Ещё 2-3 матча без голов и может "задергаться"
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"