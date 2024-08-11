"Исход этой встречи справедлив, потому что "Зенит" выглядел в атаке лучше, чем "Динамо". Хотя "Динамо" и пыталось создавать моменты, но до явно голевых дело так и не дошло. Гол "Зенит" забил после красивой комбинации и нестандартных действий нападающего. После прострела Глушенков пробил ближней ногой и попал в ближний угол", - сказал Корнюхин.
В минувшую субботу петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 1:0, победный гол забил Максим Глушенков. В концовке встречи в пользу динамовцев был назначен одиннадцатиметровый, к точке подошел форвард Муми Нгамалё, но не смог переиграть голкипера сине-бело-голубых Евгения Латышонка. После четырех туров команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 14:0. Московское "Динамо" после проигрыша в Санкт-Петербурге набирает 9 очков, столько же у "Локомотива". Их может догнать другой московский клуб "Спартак", красно-белые в это воскресенье примут на своем поле грозненский "Ахмат".
Источник: Metaratings
Корнюхин: "Зенит" выглядел в атаке лучше, чем "Динамо". Итог матча справедлив
Экс-вратарь "Зенита" Евгений Корнюхин прокомментировал матч 4-го тура РПЛ между петербургским клубом и "Динамо" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"