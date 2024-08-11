"Локомотив" - мой родной клуб. Я себя пока вижу только здесь. Не могу загадывать, как сложится судьба дальше. Попробовать в каком-то еще клубе России? Не хотел бы. Единственное, что могу сказать, я люблю "Локомотив" и я хочу всю карьеру здесь провести. Однако, как дальше сложится, сказать не могу", - сказал Сулейманов.
Тимур Сулейманов является воспитанником академии "Локомотива". Сезоне-2023/24 24-летний нападающий начал в "Пари Нижнем Новгороде", а продолжил в родном клубе, забив в общей сложности восемь голов, семь из которых - за "Локомотив". К забитым мячам Тимур добавил две голевые передачи. Действующее трудовое соглашение форварда с московским клубом рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.
Источник: Metaratings
Нападающий "Локомотива" Сулейманов: я люблю клуб и хочу всю карьеру провести здесь
Нападающий "Локомотива" Тимур Сулейманов рассказал о планах на будущее, игрок не хочет покидать московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"