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Адиев: я не настолько глуп, чтобы тянуть время с первых минут

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Главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев прокомментировал ничью с московским "Спартаком" в 4-м туре чемпионата России (0:0).
Фото: "Матч ТВ"
- Я не настолько глуп, чтобы тянуть время с первых минут. Не могу сказать такое футболисту. Ни один тренер в мире так не скажет. Встану на защиту Шелии, он не самоубийца, чтобы подкидывать мяч вперед, когда не идет игра в атаке.

Сегодня, 11 августа, состоялся матч в рамках 4-го тура РПЛ между столичным "Спартаком" и грозненским "Ахматом". Игра проходила на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и завершилась вничью со счетом 0:0. Отметим, что это уже третья ничья команды Магомеда Адиева в текущем розыгрыше чемпионата России. Таким образом грозненцы набрали три очка и занимают на данный момент 14-ю строчку в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"

Магомед Адиев Ахмат Спартак
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