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Вратарь "Ахмата" Шелия: у меня такой стиль игры, я всегда так ввожу

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Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия ответил на претензии о затягивании времени в матче 4-го тура РПЛ против "Спартака" (0:0).
Фото: Чемпионат.com
"У меня же должно быть время поставить мяч, забрать мяч и ввести его. У меня такой стиль игры. Затягивал в первом тайме… Я так не считаю. Я всегда так ввожу", - передает слова Шелии Sport24.

Матч 4-го тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Ахматом" завершился безголевой ничьей. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов на 7-й компенсированной минуте к основному времени матча показал вратарю грозненцев Гиорги Шелии желтую карточку за затяжку времени.

"Ахмат" сыграл вничью в третий раз в 4 матчах. Команда набрала 3 очка и располагается на данный момент на 14-й позиции в таблице РПЛ.

Гиорги Шелия Ахмат Спартак
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