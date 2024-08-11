"У меня же должно быть время поставить мяч, забрать мяч и ввести его. У меня такой стиль игры. Затягивал в первом тайме… Я так не считаю. Я всегда так ввожу", - передает слова Шелии Sport24.
Матч 4-го тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Ахматом" завершился безголевой ничьей. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов на 7-й компенсированной минуте к основному времени матча показал вратарю грозненцев Гиорги Шелии желтую карточку за затяжку времени.
"Ахмат" сыграл вничью в третий раз в 4 матчах. Команда набрала 3 очка и располагается на данный момент на 14-й позиции в таблице РПЛ.
Вратарь "Ахмата" Шелия: у меня такой стиль игры, я всегда так ввожу
Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия ответил на претензии о затягивании времени в матче 4-го тура РПЛ против "Спартака" (0:0).
Фото: Чемпионат.com