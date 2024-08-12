"Конечно, это было скучно. С самого начала, с первых минут они играли только на контратаках. Никто не любит играть против команд, которые обороняются с первых секунд. При такой игре остается только ждать свободного пространства и моментов. Но моментов в такой игре немного", - заявил Бабич.
Московский "Спартак" не смог одолеть грозненский "Ахмат". в заключительном матче 4-го тура Премьер-лиги. Игра завершилась без забитых голов. Ничья позволила красно-белым набрать 7-е очко в 4-м матче чемпионата и сравняться по этому показателю с ЦСКА. Подопечные Деяна Станковича занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ.
На счету "Ахмата" теперь 3 очка. Клуб из столицы Чечни располагается на 14-м месте после 4-х проведенных матчей.
Источник: "СЭ"
Защитник "Спартака" Бабич о ничьей с "Ахматом": никто не любит играть с командами, которые обороняются с первых секунд
Защитник "Спартака" Срджан Бабич высказался о ничьей своей команды в матче 4-го тура РПЛ против "Ахмата" (0:0).
Фото: "Матч ТВ"