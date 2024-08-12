"У их агентов очень высокие запросы, поэтому возникают проблемы с поиском команд внутри России. Дзюба завершит карьеру? Всё возможно. Вряд ли он найдет какой-то вариант заграницей. Думаю, он пока ни с кем не договорился из-за того, что его не устраивают условия контракта. Если они на внутреннем рынке не востребованы, то вряд ли востребованы в европейских лигах", - заявил Хомуха.
Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. С тех пор нападающий продолжает оставаться без клуба. Экс-капитан "Спартака" Георгий Джикия также покинул свою команду летом. Его контракт с красно-белыми истек в конце сезона.
Ранее появлялись слухи, что Джикия и Дзюба могут продолжить карьеру в за пределами России. Интерес к Джикии, в частности, приписывали клубам из чемпионата Турции.
Источник: Metaratings
Хомуха: если Джикия и Дзюба не востребованы в России, вряд ли они найдут вариант в Европе. У их агентов высокие запросы
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал неспособность экс-игроков сборной России Георгия Джикии и Артема Дзюбы найти себе новые команды.
Фото: официальный сайт РПЛ