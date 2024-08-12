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Карпукас: не заберёт ли Батракова "Зенит"? Этот вопрос к руководству

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Футболист "Локомотива" Артем Карпукас высказался об игре воспитанника "железнодорожников" Алексея Батракова на старте сезона 2024/25.
Фото: РИА Новости
"У Лёши Батракова очень хороший старт сезона. За него все рады. Он очень хороший футболист. Уверен, что всё у него будет получаться, а мы будем рады помогать. Не заберёт ли его "Зенит"? Этот вопрос к руководству", - цитирует Карпукаса "Чемпионат".

Воспитанник "Локомотива" Алексей Батраков принял участие во всех 4-х матчах "железнодорожников" в РПЛ на старте сезона. В активе 19-летнего игрока 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027-го года.

Санкт-петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно приобрел у "Локомотива" форварда Максима Глушенкова. Сумма трансфера составила 6.3 миллиона евро. В первых 6-ти матчах за "Зенит" Глушенков оформил 9+1 по системе гол+пас.

Артем Карпукас Локомотив Зенит
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