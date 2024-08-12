"При каких обстоятельствах буду бить пенальти? Когда партнеры доверят. Не буду же я подходить-толкаться, забирать мяч. Ребята знают, что я остаюсь после тренировок (и отрабатываю пенальти). Взять мяч да пойти бить? Я пытался", - передает слова Тюкавина "РБ Спорт".
Московское "Динамо" уступило "Зениту" в матче 4-го тура РПЛ. К очному матчу команды подошли с максимумом набранных очков в сезоне (по 9). Единственный гол записал на свой счет форвард "Зенита" Максим Глушенков. На 86-й минуте "Динамо" получило право на пенальти. Удар исполнил камерунец Муми Нгамале, однако переиграть вратаря "Зенита" Евгения Латышонка не сумел.
После матча наставник "Динамо" Марцел Личка заявил, что в клубе есть пул пенальтистов, а исполнителя удара определяют сами футболисты непосредственно при назначении пенальти.
Тюкавин: буду бить пенальти в "Динамо", когда партнеры доверят. Не буду же я подходить и толкаться
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин высказался о роли пенальтиста в московском клубе.
Фото: официальный сайт "Динамо"