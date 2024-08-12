"Были ещё какие-то варианты помимо "Крыльев Советов"? Да какая разница, были ли ещё какие-то варианты? Главное, что я сейчас здесь. Давит ли то, что пишут, что у меня большая зарплата в таком молодом возрасте? Мне-то какая разница? Пусть пишут, что хотят", - цитирует Дмитриева Metaratings
Игорь Дмитриев перебрался из "Урала" в "Спартак" в летнее трансферное окно. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 2.5 миллиона евро. Как сообщают СМИ, красно-белые заплатили 20-летнему футболисту подписной бонус при заключении контракта в размере 60-ти миллионов рублей.
Менее чем через две недели после перехода в "Спартак" Игорь Дмитриев был отправлен в годичную аренду в "Крылья Советов". Сообщалось, что зарплата Дмитриева в самарском клубе будет составлять 1.5 миллиона рублей в месяц - 50% процентов от всех зарплаты. Вторую половину оклада игроку будет выплачивать "Спартак".
Новичок "Спартака" Дмитриев: пишут, что у меня большая зарплата? Мне-то какая разница? Пусть пишут
Арендованный "Крыльями Советов" у "Спартака" вингер Игорь Дмитриев поделился впечатлениями от дебюта за самарский клуб.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"