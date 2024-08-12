"Считаю, Соболеву нужно наступить на свое "я" и сесть пообщаться с тренером, руководством. С другой стороны, я не знаю, что ему сейчас рассказывает его агент. Агенты, увы, нередко манипулируют футболистами. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы в "Спартак" вернулся тот Соболев, которого мы видели на поле два-три года назад. Он бы команде точно помог. А так... Остается лишь повторить: "Саня, терпи. Надо найти выход". Ему всего 27 лет. Самый расцвет! Еще играть и играть, радовать болельщиков, семью", - заявил Титов.
Нападающий "Спартака" Александр Соболев не попадает в заявку красно-белых на матчи 21-го июля (1-й тур РПЛ с "Оренбургом" - 0:2). Главный тренер московского клуба Деян Станкович отстранил Соболева от тренировок с основной командой. Ранее в прессе появлялась информация об интересе к игроку со стороны "Зенита". Сам футболист, как сообщалось, также был заинтересован в переходе. По данным источников, контракт между Соболевым и "Зенитом" был согласован, а клубы не смогли договориться о сумме трансфера.
После 4-х туров Премьер-лиги "Спартак" с 7-ю очками располагается на 5-м месте в турнирной таблице. "Зенит" возглавляет чемпионскую гонку с максимальным количеством очков. В 4-х матчах сине-бело-голубые одержали 4 победы и набрали 12 очков.
Источник: "СЭ".
Титов: Соболеву нужно наступить на свое "я" и сесть пообщаться с тренером "Спартака" и с руководством
Экс-капитан "Спартака" Егор Титов дал совет нападающему красно-белых Александру Соболеву.
Фото: официальный сайт РПЛ