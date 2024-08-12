"Этим отраженным пенальти, думаю, Латышонок застолбил за собой пост №1 в "Зените" на ближайшее время. Он просто красавчик. Латышонок спас "Зенит" еще несколько раз в этом матче. Я не вижу, чтобы его мог "подвинуть" из ворот Адамов или Кержаков. Мише вообще, считаю, пора переходить на тренерскую работу", - заявил Туфрин.
Санкт-петербургский "Зенит" переиграл московское "Динамо" в матче 4-го тура РПЛ. Единственный гол в матче записал на свой счет приобретенный этим летом у "Локомотива" форвард Максим Глушенков. На 86-й минуте матча голкипер Евгений Латышонок отразил пенальти от форварда "Динамо" Муми Нгамале.
Латышонок перешел в "Зенит" из вылетевшей в Первую лигу "Балтики" в летнее трансферное окно. 26-летний вратарь принял участие во всех 4-х стартовых турах чемпионата и не пропустил ни одного мяча. Единственные пропущенные голы Латышонка в "Зените" - два мяча от "Краснодара" (4:2) в Суперкубке России в дебютном матче за клуб.
Источник: "РБ Спорт"
Туфрин: отраженным пенальти Латышонок застолбил за собой пост номер 1 в "Зените"
Экс-президент "Зенита" Леонид Туфрин высказался об игре голкипера сине-бело-голубых Евгения Латышонка в матче 4-го тура РПЛ с "Динамо" (1:0).
Фото: официальный сайт "Зенита"