Дорский: "Факел" в пятый раз за два сезона уволил тренера. Это рекорд РПЛ

Воронежский "Факел" в пятый раз за два сезона увольняет главного тренера, это рекорд РПЛ с сезона-2022/23.

Фото: ФК "Воронеж"





На втором месте по частой сменяемости тренеров - подмосковные "Химки", там сменилось четыре специалиста. В "Пари НН" и "Ахмате" было три увольнения. Среди команд, выступающих все три сезона в РПЛ, тренера не меняли только "



По информации журналиста Ивана Карпова вакантное место в воронежском клубе может занять Дмитрий Пятибратов, который сейчас возглавляет "Чайку". Также рассматривается кандидатура Олега Василенко. Кроме этого, экс-наставник воронежцев Сергей Ташуев заявил о готовности вновь поработать в Воронеже.



В текущем сезоне "Факел" после четырех туров набрал пока одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



Источник: На статистику отставок обратил внимание журналист Александр Дорский. С сезона-2022/23 руководство "Факела" уволило: Олега Василенко, Дмитрия Пятибратова, Вадима Евсеева, Сергея Ташуева. Сегодня, 12 августа, к этому списку добавился Игорь Черевченко, который был назначен в апреле 2024 года.На втором месте по частой сменяемости тренеров - подмосковные "Химки", там сменилось четыре специалиста. В "Пари НН" и "Ахмате" было три увольнения. Среди команд, выступающих все три сезона в РПЛ, тренера не меняли только " Зенит ", " Ростов " и "Крылья Советов".По информации журналиста Ивана Карпова вакантное место в воронежском клубе может занять Дмитрий Пятибратов, который сейчас возглавляет "Чайку". Также рассматривается кандидатура Олега Василенко. Кроме этого, экс-наставник воронежцев Сергей Ташуев заявил о готовности вновь поработать в Воронеже.В текущем сезоне "Факел" после четырех туров набрал пока одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.Источник: Open the Doors Дорский