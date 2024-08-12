"Вообще ничего не слышал, со мной никто не связывался. У меня действующий контракт с "Чайкой". Мы идем в лидерах. Поэтому не могу комментировать", - сказал Пятибратов.
12 августа руководство "Факела" и Игорь Черевченко объявили об обоюдном расторжении контракта. Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале написал, что воронежский клуб может возглавить Дмитрий Пятибратов. Напомним, российский специалист уже работал в Воронеже в сезоне-2022/23, но был уволен. Сергей Ташуев, который тренировал воронежскую команду до Игоря Черевченко, заявил о готовности вернуться к работе.
В текущем сезоне "Факел" после четырех туров набрал одно очко и находится на 16-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда ни разу не выигрывала, в последнем матче воронежцы потерпели поражение от самарских "Крыльев Советов" (0:2) и опустились на последнюю позицию.
Источник: "Спорт Экспресс"
Пятибратов - о возможном назначении в "Факел": у меня действующий контракт с "Чайкой"
Действующий тренер Дмитрий Пятибратов прокомментировал новости о том, то он может возглавить воронежский "Факел" после ухода Игоря Черевченко.
Фото: ФК "Чайка"