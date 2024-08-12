Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
0 - 2 0 2
УралЗавершен
КАМАЗ
1 - 0 1 0
Торпедо2 тайм

Канчельскис: не думаю, что "Зенит" пройдёт сезон без поражений, кто-то их остановит

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис предположил, сможет ли "Зенит" пройти чемпионат России без единого поражения.
Фото: ФК "Зенит"
"Не думаю, что "Зенит" пройдёт сезон без поражений - у всех бывают осечки и спады. И "Зенит" не исключение, кто-то их остановит. Будет приятно первой команде, которая нанесёт "Зениту" поражение. Всё может быть, но навряд ли", - сказал Канчельскис.

Петербургский "Зенит" после четырех туров возглавляет турнирную таблице РПЛ, набрав 12 очков, при этом имея разницу забитых и пропущенных голов 14:0. В последней игре команда Сергея Семака добилась минимальной победы над московским "Динамо" (1:0), решающий гол забил Максим Глушенков, для которого он стал девятым за шесть сыгранных матчей. Бело-голубые после поражения в Санкт-Петербурге остались на втором месте с 9-ю набранными очками, на третьей строчке расположился "Локомотив" с таким же количеством баллов.

Напомним, в прошлом сезоне "Зенит" одержал 17 побед, шесть раз играл вничью и семь раз проигрывал. Последние шесть сезонов клуб с берегов Невы неизменно становился чемпионом России.

Источник: Metaratings

Андрей Канчельскис Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится