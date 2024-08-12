"Не думаю, что "Зенит" пройдёт сезон без поражений - у всех бывают осечки и спады. И "Зенит" не исключение, кто-то их остановит. Будет приятно первой команде, которая нанесёт "Зениту" поражение. Всё может быть, но навряд ли", - сказал Канчельскис.
Петербургский "Зенит" после четырех туров возглавляет турнирную таблице РПЛ, набрав 12 очков, при этом имея разницу забитых и пропущенных голов 14:0. В последней игре команда Сергея Семака добилась минимальной победы над московским "Динамо" (1:0), решающий гол забил Максим Глушенков, для которого он стал девятым за шесть сыгранных матчей. Бело-голубые после поражения в Санкт-Петербурге остались на втором месте с 9-ю набранными очками, на третьей строчке расположился "Локомотив" с таким же количеством баллов.
Напомним, в прошлом сезоне "Зенит" одержал 17 побед, шесть раз играл вничью и семь раз проигрывал. Последние шесть сезонов клуб с берегов Невы неизменно становился чемпионом России.
Источник: Metaratings
Канчельскис: не думаю, что "Зенит" пройдёт сезон без поражений, кто-то их остановит
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис предположил, сможет ли "Зенит" пройти чемпионат России без единого поражения.
Фото: ФК "Зенит"