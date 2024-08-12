"В клубе сделали рентген. Похоже, все не так уж серьезно. Мы молимся об этом. Все будет хорошо! У нас был большой страх за здоровье игрока, потому что он ужасно подвернул ногу — пугающий кадр. Но, дай бог, все будет не так серьезно и это не окажется чем?то большим, чем просто опасениями", - приводит слова Хеновеса телеграм-канал "Матч ТВ".
Кайо получил повреждение в матче 4-го тура чемпионата России с московским ЦСКА. После неудачного падения 28-летний футболист не смог продолжить игру и был заменён на 18-й минуте.
Кайо выступает за "Краснодар" с июля 2019 года. За это время бразилец в составе "быков" сыграл 109 матчей, в которых забил 3 гола, отдал 1 голевую передачу и получил 22 жёлтые карточки.
Агент защитника "Краснодара" Кайо: сделали рентген, все не так серьезно
Нето Хеновес, агент защитника "Краснодара" Кайо, сообщил о степени тяжести травмы, которую его клиент получил в матче с московским ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"