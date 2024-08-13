"На Глушенкова не влияет ни переход в большую команду, ни разговоры о его бонусах, прекрасно справляется с давлением, раскрыл крылья и полетел. Команда в порядке, приняла его и на равных приняли бразильцы. Глушенков был в порядке в "Локо", а в Питере просто расцвел", - заявил Шалимов.
Максим Глушенков перебрался из "Локомотива" в "Зенит" в летнее трансферное окно. В первых 6-ти официальных матчах за сине-бело-голубых нападающий отметился 9-ю голами и 1-й голевой передачей. В прошлом сезоне в составе "Локомотива" Максим Глушенков принял участие в 38-ми матчах РПЛ и Кубка России, в которых оформил 8+21 по системе гол+пас.
Источник: "РБ Спорт"
Шалимов: бразильцы "Зенита" приняли Глушенкова на равных
Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об игре новичка "Зенита" Максима Глушенкова на старте сезона.
Фото: официальный сайт "Зенита"