Санкт-петербургский "Зенит" предпринимал попытки подписания форварда греческого АЕКа и сборной Тринидада и Тобаго Леви Гарсии. Как сообщает Sport24, сине-бело-голубые сделали предложение по трансферу игрока в размере 17-ти миллионов евро. Запрос афинского клуба составляет 25 миллионов. По данным источника, на переговоры приостановлены.
В сентябре 2020-го года Гарсия перешел в АЕК из израильского "Бейтара" за 2.2 миллиона евро. В минувшем сезоне форвард принял участие в 27-ми матчах за АЕК во всех турнирах, записал на свой счет 14 голов и 4 голевые передачи. В новом сезоне в активе Гарсии 5+1 по системе гол+пас в 3-х матчах квалификации Лиги Конференций.
Sport24: "Зенит" предлагал 17 млн евро за форварда Леви Гарсию. АЕК требует 25 млн
"Зенит" продолжает поиски нового центрального нападающего в период летнего трансферного окна.
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