"Я думаю, вы знаете цели "Локомотива" на сезон. Нет цели занять какое-то определённое место. Мы будем отталкиваться от игры, набора очков. Пока очки набираем хорошо. Посмотрим, какое займём место в итоге", - цитирует Карпукаса "Чемпионат".
Московский "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ после 4-х туров. На старте сезона "железнодорожники" переиграли "Акрон" (3:2), "Ахмат" (5:0) и махачкалинское "Динамо" (2:0). Единственное поражение - в матче 2-го тура от "Динамо" (1:3). В 5-м туре РПЛ "Локомотив" сыграет в дерби с московским ЦСКА, а перед этим проведет матч с "Оренбургом" в Кубке России.
Карпукас: у "Локомотива" нет цели занять какое-то место, мы будем отталкиваться от игры
Опорник "Локомотива" Артем Карпукас поделился ожиданиями от сезона 2024/25.
Фото: "Матч ТВ"