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"Матч ТВ": "Факел" и "Акрон" сыграют матч Кубка России в Воронеже без зрителей

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По информации СМИ, матч 2-го тура группового этапа Кубка России сезона-2024/25 между "Факелом" и "Акроном" пройдет в Воронеже без зрителей.
Фото: "Матч ТВ"
12 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев в целях обеспечения безопасности установил временный запрет на проведение в регионе массовых мероприятий. Следовательно, запланированный на 15 августа матч "Факела" и "Акрона" пройдет без зрителей. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.

В первом туре "Факел" на выезде проиграл петербургскому "Зениту" со счётом 0:3, а "Акрон" на выезде проиграл казанскому "Рубину" со счётом 0:4.

Источник: "Матч ТВ".

Факел Акрон Кубок России
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