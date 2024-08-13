12 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев в целях обеспечения безопасности установил временный запрет на проведение в регионе массовых мероприятий. Следовательно, запланированный на 15 августа матч "Факела" и "Акрона" пройдет без зрителей. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.
В первом туре "Факел" на выезде проиграл петербургскому "Зениту" со счётом 0:3, а "Акрон" на выезде проиграл казанскому "Рубину" со счётом 0:4.
Источник: "Матч ТВ".
"Матч ТВ": "Факел" и "Акрон" сыграют матч Кубка России в Воронеже без зрителей
По информации СМИ, матч 2-го тура группового этапа Кубка России сезона-2024/25 между "Факелом" и "Акроном" пройдет в Воронеже без зрителей.
Фото: "Матч ТВ"