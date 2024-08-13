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На следующей неделе Юрий Жирков начнет стажировку в ЦСКА

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что на следующей неделе в основной команде стажировку начнет экс-игрок красно-синих Юрий Жирков.
Фото: "РИА Новости"
"Юрий Жирков действительно обратился в клуб, чтобы пройти стажировку в основной команде. Марко Николич поддержал его желание. Уже на следующей неделе Юрий будет вместе с командой", - цитирует Брейдо "Матч ТВ".

Юрий Жирков выступал в составе "армейского" клуба с 2004 по 2009 гг. О завершении профессиональной карьеры футболист объявил в феврале 2023 года в возрасте 39 лет. С прошлого года Жирков обучается в академии Российского футбольного союза с целью получения лицензии футбольного тренера.

Юрий Жирков ЦСКА
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