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После замены в матче с "Локомотивом" футболиста "Оренбурга" Муро на скорой помощи увезли в больницу

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После вынужденной замены в матче с московским "Локомотивом" футболиста "Оренбурга" Томаса Муро на скорой помощи увезли в больницу.
Фото: ФК "Оренбург"
Футболист "Оренбурга" Томас Муро из-за повреждения ноги был заменён на 41-й минуте матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с московским "Локомотивом" при счёте 2:1 в пользу гостей. После этого сотрудники оренбуржского футбольного клуба сначала отвели 22-летнего аргентинца до раздевалки, а затем - до машины скорой помощи, которая увезла футболиста в одну из городских больниц.

Источник: "Матч ТВ"

Оренбург Локомотив Кубок России
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