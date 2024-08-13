"Я остался очень доволен работой и уровнем футболистов, которые сегодня играли, особенно нашими молодыми парнями. Они молодцы. Да, жаль, что проиграли, но в плане игры мне понравилось. Нужно исправить некоторые детали, переходные фазы из атаки в оборону. Есть над чем поработать", - заявил Деограсия.
"Оренбург" уступил московскому "Локомотиву" в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Дублем в составе "Оренбурга" отметился эквадорский нападающий Джастин Куэро. 20-летний форвард перешел в "Оренбург" из "Индепендьенте" в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
После 2-х туров "Оренбург" занимает последнее место в группе B Пути РПЛ Кубка России. На счету подопечных Давида Деограсии ноль очков. В 1-м туре "Оренбург" уступил "Химкам" (0:1).
Источник: "Матч ТВ"
Деограсия - после поражения "Локомотиву" в Кубке России: очень доволен молодыми ребятами, но есть над чем работать
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал поражение своей команды от "Локомотива" (2:3) в матче 2-го тура группы B Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Оренбург"