"Оценивать результаты работы Станковича в "Спартаке" еще рано. Но "Спартак" выглядит боеспособной командой. Станкович прививает игрокам красно-белых дух победителей - это важно. Многие могут добиться прогресса под его руководством", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Московский "Спартак" Набрал 7 очков в 4-х стартовых турах чемпионата России. Главным тренером красно-белых с нового сезона является экс-полузащитник "Интера" Деян Станкович. Ранее он возглавлял, "Ференцварош", "Сампдорию" и "Црвену Звезду". В Кубке России подопечные Деяна Станковича также одержали победу. В 1-м матче группового этапа Пути РПЛ "Спартак" разгромил "Динамо" (3:0).
В 5-м туре РПЛ красно-белые встретятся с воронежским "Факелом". Игра пройдет 18-го августа в Москве.
Камоцци: "Спартак" выглядит боеспособной командой. Станкович прививает им дух победителей
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о прогрессе красно-белых под руководством сербского главного тренера Деяна Станковича.
Фото: официальный сайт "Спартака"