Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
17:15
ЗенитНе начат
ЦСКА
17:15
Нижний НовгородНе начат
Крылья Советов
19:30
СпартакНе начат
Динамо
19:30
Динамо МхНе начат

Суперкубок УЕФА

Новости
Реал Мадрид
22:00
АталантаНе начат

Экс-игрок "Спартака" Инсаурральде: уверен, что Дзюба скоро найдёт себе клуб, это очень значимый футболист

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Спартака" Хуан Мануэль Инсаурральде высказался об Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"
"А я и не знал, что он остался без клуба. Где он провёл последний сезон? В "Локомотиве"? Понятно. Я уверен, что Дзюба скоро найдёт себе клуб. Для чемпионата России это очень значимый футболист", - цитирует Инсаурральде "Чемпионат".

В прошлом сезоне Артем Дзюба провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 25 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Нападающий покинул клуб на правах свободного агента этим летом - сообщалось, что руководство не посчитало целесообразным продлевать контракт с игроком.

По информации СМИ, Дзюба интересен махачкалинскому "Динамо" и подмосковным "Химкам". Сообщалось, что форвард может перейти в китайский "Шанхай Шэньхуа".

Артем Дзюба Российские трансферы Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится