"А я и не знал, что он остался без клуба. Где он провёл последний сезон? В "Локомотиве"? Понятно. Я уверен, что Дзюба скоро найдёт себе клуб. Для чемпионата России это очень значимый футболист", - цитирует Инсаурральде "Чемпионат".
В прошлом сезоне Артем Дзюба провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 25 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Нападающий покинул клуб на правах свободного агента этим летом - сообщалось, что руководство не посчитало целесообразным продлевать контракт с игроком.
По информации СМИ, Дзюба интересен махачкалинскому "Динамо" и подмосковным "Химкам". Сообщалось, что форвард может перейти в китайский "Шанхай Шэньхуа".
Экс-игрок "Спартака" Инсаурральде: уверен, что Дзюба скоро найдёт себе клуб, это очень значимый футболист
Экс-игрок "Спартака" Хуан Мануэль Инсаурральде высказался об Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"