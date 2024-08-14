"Контракт с "Пари НН" закончился после прошлого сезона. У нас были договоренности с клубом, они исполнились, хоть и не в полном объеме — контракт с горем пополам переподписали. Я пошел на очень многие их условия, потому что хотел остаться в Премьер-Лиге", - цитирует Кухарчука "РБ Спорт".
Полузащитник Илья Кухарчук перешел из "Пари НН" в волгоградский "Ротор" этим летом на правах аренды до конца сезона. В прошлом сезоне Кухарчук принял участие в 19-ти матчах за нижегородский клуб во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего полузащитника в 250 тысяч евро. Ранее Кухарчук выступал за московское "Торпедо", "Томь", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", "Урал", "Анжи", "Тамбов", калининградскую "Балтику" и "Енисей".
Кухарчук: пошел на очень многие условия "Пари НН", потому что хотел остаться в РПЛ
Полузащитник "Ротора" Илья Кухарчук рассказал о переговорах с "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"