Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
17:15
ЗенитНе начат
ЦСКА
17:15
Нижний НовгородНе начат
Крылья Советов
19:30
СпартакНе начат
Динамо
19:30
Динамо МхНе начат

Суперкубок УЕФА

Новости
Реал Мадрид
22:00
АталантаНе начат

Кухарчук: пошел на очень многие условия "Пари НН", потому что хотел остаться в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Ротора" Илья Кухарчук рассказал о переговорах с "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"
"Контракт с "Пари НН" закончился после прошлого сезона. У нас были договоренности с клубом, они исполнились, хоть и не в полном объеме — контракт с горем пополам переподписали. Я пошел на очень многие их условия, потому что хотел остаться в Премьер-Лиге", - цитирует Кухарчука "РБ Спорт".

Полузащитник Илья Кухарчук перешел из "Пари НН" в волгоградский "Ротор" этим летом на правах аренды до конца сезона. В прошлом сезоне Кухарчук принял участие в 19-ти матчах за нижегородский клуб во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего полузащитника в 250 тысяч евро. Ранее Кухарчук выступал за московское "Торпедо", "Томь", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", "Урал", "Анжи", "Тамбов", калининградскую "Балтику" и "Енисей".

Нижний Новгород Илья Кухарчук Ротор
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится