"Почему ЦСКА должен реабилитироваться перед болельщиками в матче с "Пари НН"? Ведь это Кубок России, а не чемпионат, где армейцы проиграли "Краснодару". ЦСКА нужно выходить, играть и выигрывать предстоящий матч. Потому что у армейцев намного больше шансов на победу в этой игре", - цитирует Тарханова "Чемпионат".
Сегодня, 14-го августа, московский ЦСКА примет на своем поле "Пари НН" в матче 2-го тура группового этапа Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени. Напомним, что в 1-м туре "армейцы" на выезде уступили "Краснодару" со счетом 0:1.
После 4-х сыгранных туров команда Марко Николича занимает 4-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 7-ю очками в своем активе. В 4-м туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде уступил "быкам" со счетом 1:2. В 5-м туре РПЛ "армейцы" примут на своем поле московский "Локомотив".
Тарханов: у ЦСКА намного больше шансов на победу в матче с "Пари НН"
Российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящей Кубковой встрече между ЦСКА и "Пари НН".
Фото: ФК "Урал"